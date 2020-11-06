Київська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів у Києві. Згідно з ними, міським головою столиці став Віталій Кличко.

Чинний міський голова Києва Віталій Кличко загалом набрав 50,52% голосі.

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Глава міськвиборчкому Валентина Королькова заявила, що на виборах 25 жовтня Кличко підтримали 365 161 виборець.

– Хочу подякувати киянам, які висловили мені довіру та обрали мером у першому турі виборів. Це – велика честь для мене і велика відповідальність. Київ має і буде розвиватися! І я робив і робитиму для цього все! – заявив Віталій Кличко.

Другий тур місцевих виборів в Україні

У низці українських міст виборцям доведеться ще раз обирати кандидата на посаду мера. Зокрема, у Дніпрі та Кривому Розі другий тур виборів мера відбудеться 22 листопада 2020 року.

Повторне голосування пов’язане з тим, що жоден з кандидатів не отримав понад 50% голосів виборців.