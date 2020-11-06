На Луганщине готовят к открытию новый контрольно-пропускной пункт въезда и выезда Счастье. Он должен заработать с 10 ноября.

Здесь будет работать ЦНАП, где людям, которые приезжают с оккупированных территорий, предоставлять весь спектр услуг. Также будет отделение государственного Ощадбанка, Новой Почты, аптека и представительство полиции.

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На Луганщине готовят к открытию КПВВ Счастье — как будет выглядеть / 6 фотографий

Осмотрели новый КПВВ послы стран G7 и представители ОБСЕ.

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На открытие приехал президент Владимир Зеленский и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

— Важно, чтобы люди, которые приезжают из временно оккупированных территорий должны видеть, какая Украина. Современная, красивая и прежде всего безопасная, — заявил президент.

В Счастье будет действовать пеший переход и автомобильный. Также будет гуманитарный коридор.

Зеленский о встрече советников нормандской четверки

Президент сообщил, что состоится онлайн-встреча советников нормандской четверки, где будут обсуждать дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Донбассе.

Он пояснил, что тот план, который представили на ТКГ, он может способствовать проведению выборов 31 марта 2021 при сохранении ситуации безопасности по обеим сторонам линии разграничения.

— Выборы нужны, но это не цель. Главное деоккупация Донбасса, — добавил президент.

Открытие КПВВ

Во время заседания Трехсторонней контактной группы договорились с 10 ноября открыть два новых контрольных пунктов въезда и выезда на Донбассе.

Заработать должны КПВВ Золотое и КПВВ Счастье Луганской области. Представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта.