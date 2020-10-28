ТКГ договорилась об открытии двух новых пунктов пропуска на Донбассе

Во время заседания Трехсторонней контактной группы договорились с 10 ноября открыть два новых контрольных пунктов въезда и выезда на Донбассе.
Заработать должны КПВВ Золотое и КПВВ Счастье в Луганской области, говорится в сообщении ОП.
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Представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта.
Также украинская сторона завершает асфальтирование дороги в районе Золотого, который за год трижды находился под обстрелом.
Заместитель главы украинской делегации Алексей Резников заверил о готовности Украины открыть оба пункта в определенную дату.
6 ноября Резников посетит эти контрольные пункты для завершения организационных вопросов.
Новый спикер ТКГ
Украинский военного обозревателя Алексея Арестовича назначили спикером украинского делегации в ТКГ.
Арестович уже заявил, что украинская сторона в ТКГ во время заседания группы предложила координаторам процесса представить до 4 ноября свой вариант Плана действий по интенсификации процесса мирного урегулирования.