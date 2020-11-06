На Луганщині готують до відкриття новий контрольно-пропускний пункт в’їзду та виїзду Щастя. Він має запрацювати з 10 листопада.

Тут працюватиме ЦНАП, де людям, які приїжджають з окупованих територій, надаватимуть весь спектр послуг. Також буде відділення державного Ощадбанку, Нової Пошти, аптека та представництво поліції.

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На Луганщині готують до відкриття КПВВ Щастя – як виглядатиме / 6 фотографий

Оглянули новий КПВВ посли країн G7 та представники ОБСЄ.

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На відкриття приїхав президент Володимир Зеленський та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзніков.

– Важливо, щоб люди, які приїжджають з тимчасово окупованих територій мають бачити, яка Україна. Сучасна, красива і перш за все безпечна, – заявив президент.

У Щасті діятиме піший перехід та автомобільний. Також буде гуманітарний коридор.

Зеленський про зустріч радників нормандської четвірки

Президент повідомив, що відбудеться онлайн-зустріч радників нормандської четвірки, де обговорюватимуть подальші кроки щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Він пояснив, що той план, який представили на ТКГ, він може сприяти проведенню виборів 31 березня 2021 року за умови збереження безпекової ситуації по обидва боки лінії розмежування.

– Вибори потрібні, але це не ціль. Головне деокупація Донбасу, – додав президент.

Відкриття КПВВ

Під час засідання Тристоронньої контактної групи домовились з 10 листопада відкрити два нових контрольних пунктів в’їзду та виїзду на Донбасі.

Запрацювати мають КПВВ Золоте та КПВВ Щастя на Луганщині. Представники України проінформували, що інфраструктура обох КПВВ готова для проїзду вантажного транспорту.