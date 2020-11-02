Украина готова запустить сервисный хаб с открытия контрольного пункта въезда-выезда в Счастье Луганской области. В нем можно будет получить банковские, пенсионные и другие услуги.

В сервисном хабе жители оккупированных смогут получить бесплатную правовую помощь, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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В министерстве отмечают, что на КПВВ в Счастье можно будет решить следующие вопросы:

назначения пенсий;

перерасчет пенсий;

предоставление справок;

выплата недополученной пенсии в связи со смертью, оформление пособия на погребение;

оформление электронных пенсионных удостоверений;

вклеивания фото при достижении 25- и 45-летнего возраста;

оформление и выдача паспорта гражданина Украины;

оформление и выдача загранпаспорта.

Также водители смогут провести государственную регистрацию авто и обменять права.

Родители получат доступ к сервису Емалятко для регистрации рождения ребенка и назначения государственной помощи.

Открытие КПВВ

Во время заседания Трехсторонней контактной группы договорились с 10 ноября открыть два новых контрольных пунктов въезда и выезда на Донбассе.

Заработать должны КПВВ Золотое и КПВВ Счастье на Луганщине. Представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий