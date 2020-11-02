PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

На КПВВ в Счастье заработает сервисный центр — какие услуги предлагают

Украина готова запустить сервисный хаб с открытия контрольного пункта въезда-выезда в Счастье Луганской области. В нем можно будет получить банковские, пенсионные и другие услуги.

В сервисном хабе жители оккупированных смогут получить бесплатную правовую помощь, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Читайте: Идут на срыв перемирия: Кравченко отреагировал на обострение на Донбассе

В министерстве отмечают, что на КПВВ в Счастье можно будет решить следующие вопросы:

  • назначения пенсий;
  • перерасчет пенсий;
  • предоставление справок;
  • выплата недополученной пенсии в связи со смертью, оформление пособия на погребение;
  • оформление электронных пенсионных удостоверений;
  • вклеивания фото при достижении 25- и 45-летнего возраста;
  • оформление и выдача паспорта гражданина Украины;
  • оформление и выдача загранпаспорта.

Также водители смогут провести государственную регистрацию авто и обменять права.

Родители получат доступ к сервису Емалятко для регистрации рождения ребенка и назначения государственной помощи.

Открытие КПВВ

Во время заседания Трехсторонней контактной группы договорились с 10 ноября открыть два новых контрольных пунктов въезда и выезда на Донбассе.

Заработать должны КПВВ Золотое и КПВВ Счастье на Луганщине. Представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка