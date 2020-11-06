Введение карантина выходного дня в Украине обсуждается на уровне разных рабочих групп.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 6 ноября в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.
— Относительно усиления карантина, так называемого выходного дня, эта тема обговаривается на уровне разных рабочих групп, экспертов, общества, — отметил Денис Шмыгаль.
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Как только правительство примет это решение, Минздрав подробно проконсультирует по этому поводу общество, добавил спикер.
Кроме того, как уточнил Шмыгаль, в Украине один из самых низких показателей количества смертей от коронавируса в Европе.
— Имеем, к счастью, один из самых низких показателей в Европе — 1,8%. Это такой же уровень, как и в Германии. В Великобритании, например, 4,3%, в Швеции — 4,4%, в Испании — 3%, — прокомментировал Денис Шмыгаль.
Карантин выходного дня в Украине
О возможности введения карантина выходного дня в Украине заявил глава Минздрава Максим Степанов.
По его словам, ограничение может начать действовать с субботы 14 ноября.
Планируется, что, несмотря на дополнительные меры, продуктовые магазины, аптеки и транспорт будут продолжать работать в эти дни.