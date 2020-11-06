Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль спрогнозував зростання вартості на зелельні ділянки. За його словами вони подорожчають уп’ятеро, завдяки відкриттю ринку землі.

Про це Шмигаль заявив на презентації аудиту економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року. Він стверджує, що за десять років ВВП України поповниться $85 млрд від запуску ринку землі.

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– Україна недовикористала свій земельний потенціал на $85 млрд. 29 років вільне розпорядження землею було обмежено, значить, її цінність була занижена в рази, – сказав голова уряду.

Денис Шмигаль відзначив, що вклад інвестицій у сільське господарство сповільнився, а подекуди і зовсім зупинився на десятиліття. Загалом, у держави зникло понад 5 млн га землі.

Він додав, що в Україні можна розвивати використання водних та лісових ресурсів. Разом вони оцінюються у $52 млрд.

Денис Шмигаль представив аудит економіки

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив результати аудиту української економіки. За його словами, країна втратила $1 трлн ВВП через відсутність реформ упродовж 10 років.

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