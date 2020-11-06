PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина потеряла $1 трлн ВВП из-за отсутствия реформ: Шмыгаль представил аудит экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил результаты аудита украинской экономики. По его словам, страна потеряла $1 трлн ВВП из-за отсутствия реформ в течение 10 лет.

— $1 трлн ВВП за 10 лет — это нереализованный потенциал нашей страны. Эти деньги потеряли все граждане Украины. Потеряли из-за постоянной смены векторов, незавершенных реформ, коррупцию, неэффективное управление.

Наша цель — реализовать этот потенциал и сделать наше государство успешным, — отметил чиновник.

Ключевые аспекты утраченного потенциала:

  • Земля — Украина недоиспользовала свой земельный потенциал в $85 млрд;
  • Недра — $409 млрд потеряно;
  • Водные ресурсы — $12 млрд;
  • Леса — $40 млрд;
  • Торговля — минус $407 млрд.

— Благодаря поддержке экспорта и торговой дипломатии есть возможность нарастить товарный экспорт в страны Африки и Латинской Америки, — подчеркнул премьер.

  • Инвестиции — $63 млрд потеряно;

— В прошлом году прямые торговые инвестиции были в пять раз ниже, чем частные переводы наших заробитчан.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что как только власть уберет причины, которые привели к таким экономическим потерям, мы сможем рассчитывать на увеличение ВВП в два раза.

Читайте: Придут большие деньги. Зеленский пояснил, зачем Донбассу нужна СЭЗ

Также он заявляет, что в первом квартале 2021 года правительство представит Стратегию экономического развития Украины до 2030 года. Работа над документом будет проходить с широким привлечением бизнеса, общественности и аналитических центров.

Сейчас же Международное рейтинговое агентство Standard & Poors прогнозирует спад украинской экономики на 6% до конца 2020 года.

Однако в начале 2021 года начнется процесс восстановления, которое зафиксируется на показателе 4%.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка