Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил результаты аудита украинской экономики. По его словам, страна потеряла $1 трлн ВВП из-за отсутствия реформ в течение 10 лет.

— $1 трлн ВВП за 10 лет — это нереализованный потенциал нашей страны. Эти деньги потеряли все граждане Украины. Потеряли из-за постоянной смены векторов, незавершенных реформ, коррупцию, неэффективное управление. Наша цель — реализовать этот потенциал и сделать наше государство успешным, — отметил чиновник.

Ключевые аспекты утраченного потенциала:

Земля — Украина недоиспользовала свой земельный потенциал в $85 млрд;

— Украина недоиспользовала свой земельный потенциал в $85 млрд; Недра — $409 млрд потеряно;

— $409 млрд потеряно; Водные ресурсы — $12 млрд;

— $12 млрд; Леса — $40 млрд;

— $40 млрд; Торговля — минус $407 млрд.

— Благодаря поддержке экспорта и торговой дипломатии есть возможность нарастить товарный экспорт в страны Африки и Латинской Америки, — подчеркнул премьер.

Инвестиции — $63 млрд потеряно;

— В прошлом году прямые торговые инвестиции были в пять раз ниже, чем частные переводы наших заробитчан.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что как только власть уберет причины, которые привели к таким экономическим потерям, мы сможем рассчитывать на увеличение ВВП в два раза.

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Также он заявляет, что в первом квартале 2021 года правительство представит Стратегию экономического развития Украины до 2030 года. Работа над документом будет проходить с широким привлечением бизнеса, общественности и аналитических центров.

Сейчас же Международное рейтинговое агентство Standard & Poors прогнозирует спад украинской экономики на 6% до конца 2020 года.

Однако в начале 2021 года начнется процесс восстановления, которое зафиксируется на показателе 4%.