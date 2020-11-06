Встреча советников нормандской четверки в формате видеосвязи состоится 13 ноября, где обсудят дальнейшие шаги по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Луганскую область, где к открытию готовят новые контрольно-пропускные пункты въезда и выезда Счастье и Золотое. Они должны заработать с 10 ноября.

Также президент отметил, что передал представителям ОБСЕ списки для обмена всех на всех. Теперь ждут того же от другой стороны.

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Владимир Зеленский в который раз подчеркнул, что выборы на Донбассе нужны, но сначала должна состояться деоккупация.

По его словам, тот план, который представили на ТКГ, может способствовать проведению выборов 31 марта при сохранении безопасности с обеих сторон линии разграничения.

План мира от ТКГ — что он предусматривает

Украинская сторона подготовила для Трехсторонней контактной группы План совместных шагов. Он предусматривает полное прекращение конфликта и демилитаризацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года.

А уже 31 марта следующего года на этой территории планируют провести местные выборы.