Зустріч радників нормандської четвірки у форматі відеозв’язку відбудеться у п’ятницю 13 листопада, де обговорять подальші кроки щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Луганської області, де до відкриття готують новий контрольно-пропускні пункти в’їзду та виїзду Щастя та Золоте. Вони повинні запрацювати з 10 листопада.

Також президент зазначив, що передав представникам ОБСЄ списки для обміну всіх на всіх. Тепер чекають того ж від іншої сторони.

Читайте: На Луганщині готують до відкриття КПВВ Щастя – як виглядатиме

Володимир Зеленський вкотре наголосив, що вибори на Донбасі потрібні, але спочатку повинна відбутися деокупація.

За його словами, той план, який представили на ТКГ, може сприяти проведенню виборів 31 березня за умови збереження безпекової ситуації з обох боків лінії розмежування.

План миру від ТКГ – що він передбачає

Українська сторона підготувала для Тристоронньої контактної групи План спільних кроків. Він передбачає повне припинення конфлікту й демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року.

А вже 31 березня наступного року на цій території планують провести місцеві вибори.