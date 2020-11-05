Карантин выходного дня в Украине могут ввести уже со следующей недели, то есть с субботы 14 ноября. Он предусматривает усиление ограничений в нерабочие дни.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Мы не можем ввести локдаун, как это сделали некоторые европейские страны на две-три недели. Поэтому наше предложение заключается в том, чтобы делать жесткий карантин в субботу и воскресенье. В эти дни останутся работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Все остальное не должно работать.

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Максим Степанов добавил, что по состоянию на 6 ноября в больницах находится 27,5 тыс. больных коронавирусом. Сейчас есть 52 тыс. коек для пациентов, их количество могут увеличить еще на 20 тыс.

Также планируется разворачивать временные мобильные госпитали в Киеве, Одессе и Донецкой области.

Кроме того, Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин в Украине в целом. В частности, магазинам рекомендуют ввести отдельное время для обслуживания людей в возрасте от 60 лет, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий.