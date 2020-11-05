Министерство здравоохранения предлагает Кабинету министров усилить карантин в Украине. Соответствующее постановление разработали и подали на рассмотрение.

Минздрав предлагает оставить открытыми в торговых центрах только магазины, чтобы люди могли покупать себе вещи, и это не влияло на экономику страны, заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Новые ограничения для всей Украины

магазинам рекомендуют ввести отдельное время для обслуживания людей в возрасте от 60 лет. Для их обслуживания предлагается выделить время с 10.00 до 12.00;

Для их обслуживания предлагается выделить время с 10.00 до 12.00; ограничение деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ;

запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность спортивных залов, бассейнов;

рекомендуют полностью запретить работу заведений, которые не соблюдают санитарные нормы.

Новые ограничения для красной зоны карантина

Чиновники предлагают запретить местным комиссиям ТЭБ и ЧС выбирать, какие именно ограничения вводить, если регион попал в красную зону карантина. Это при условии, что количество положительных тестов на коронавирус превышает 20% от всех протестированных.

Магазинам предлагают работать только с 7.00 до 20.00. Количество посетителей в них не должно превышать одного человека на 20 кв. м.

Также на территории с красным уровнем предлагают разрешить работу детских садов и школ с 1-го по 4-й классы. Ученики 5-11 классов должны перейти на дистанционное обучение.

Последние данные по коронавирусу

По данным Ляшко, 71% летальных случаев коронавируса в Украине — именно среди людей старше 60 лет.

В больницах продолжают находиться более 27 тыс. человек.

Всего в Украине показатель положительных тестов на Covid-19 составляет 19%. Но есть регионы, где он составляет 42%.

Комендантский час в Украине

Введение комендантского часа в Украине возможно только после соответствующего распоряжения президента и Совета национальной безопасности.

Комендантский час определен в законодательстве. Чтобы его ввести, надо объявить чрезвычайное положение в Украине.