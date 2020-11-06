Запровадження карантину вихідного дня в Україні обговорюється на рівні різних робочих груп.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 6 листопада у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

– Щодо посилення карантину, так званого вихідного дня, ця тема обговорюється на рівні різних робочих груп, експертів, суспільства, – зазначив Денис Шмигаль.

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Щойно уряд ухвалить це рішення, МОЗ детально проконсультує щодо нього суспільство, додав спікер.

Крім того, як уточнив Шмигаль, в Україні один з найнижчих показників кількості смертей від коронавірусу у Європі.

– Маємо, на щастя, один з найнижчих показників у Європі – 1,8%. Це такий же рівень, як і у Німеччині. У Великій Британії, наприклад, 4,3%, у Швеції – 4,4%, в Іспанії – 3%, – прокоментував Денис Шмигаль.

Карантин вихідного дня в Україні

Про можливість запровадження карантину вихідного дня в Україні заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

За його словами, обмеження може розпочати діяти з суботи 14 листопада.

Планується, що, попри додаткові заходи, продуктові магазини, аптеки та транспорт продовжуватимуть працювати у ці дні.