Зеленский допустил проведение выборов на оккупированном Донбассе весной

Проведение местных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса реально. Однако перед этим необходимо освобождение территорий и создание безопасных условий.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Я считаю, что выборы нужны, но это все же не самоцель. Самое главное — деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы. Если все захотят закончить войну, она точно закончится, и тогда такая возможность есть, — сказал он.
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При этом Зеленский подчеркнул, что выборы не могут быть демократическими, цивилизованными, прозрачными, если нет безопасных условий.
План действий по Донбассу
Украина подала План действий по Донбассу в ОБСЕ и в Трехстороннюю контактную группу. Он имеет прописанные конкретные шаги и даты.
Этот план будет рассмотрен на ближайшем заседании ТКГ. Также его могут рассмотреть 13 ноября советники нормандской четверки во время онлайн-встречи.