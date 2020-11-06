План дій по Донбасу зрозумілий і детальний, його передали ОБСЄ – Зеленський

Україна подала План дій по Донбасу до ОБСЄ та до Тристоронньої контактної групи.

Він є реалістичним та у ньому прописані конкретні кроки і дати, заявив президент України Володимир Зеленський під час відкриття КПВВ Щастя на Луганщині.

– Якби не вірили у реальність його виконання, ми б цього не робили. Ми йдемо в напрямку Мінського формату, але повинен бути виписаний детальний план дій, – сказав він.

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Зеленський зазначив, що цей план буде розглянуто на засіданні ТКГ. Також його можуть розглянути 13 листопада радники нормандської четвірки під час онлайн-зустрічі.

Чи погодиться Російська Федерація на цей план, Зеленський сказав, що йому це складно нині передбачити.

– З точки зору їхньої офіційної позиції, вони говорять, що підтримують будь-які кроки до мирного врегулювання конфлікту. А цей план дій саме на це спрямований, тому я не бачу, чому відмовлятися від цього, – додав президент.

Відкриття КПВВ у Щасті

З 10 листопада на Луганщині відкриють новий контрольно-пропускний пункт в’їзду та виїзду Щастя.

Тут працюватиме ЦНАП, де людям, які приїжджають з окупованих територій, надаватимуть весь спектр послуг. Також буде відділення державного Ощадбанку, Нової Пошти, аптека та представництво поліції.