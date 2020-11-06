PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Зеленський допустив проведення виборів на окупованому Донбасі навесні

Проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу реально. Однак перед цим необхідно звільнення територій та створення безпечних умов.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Я вважаю, що вибори потрібні, але це все ж не самоціль. Найголовніше – деокупація Донбасу, після чого можуть бути вибори. Якщо всі захочуть закінчити війну, вона точно закінчиться, і тоді така можливість є, – сказав він.

Читайте: На Луганщині готують до відкриття КПВВ Щастя – як виглядатиме

При цьому Зеленський підкреслив, що вибори не можуть бути демократичними, цивілізованими, прозорими, якщо немає безпечних умов.

План дій по Донбасу

Україна подала План дій по Донбасу до ОБСЄ та до Тристоронньої контактної групи. Він має прописані конкретні кроки і дати.

Цей план розглянуть на найближчому засіданні ТКГ. Також його можуть розглянути 13 листопада радники нормандської четвірки під час онлайн-зустрічі.

Джерело: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка