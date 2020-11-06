Зеленський допустив проведення виборів на окупованому Донбасі навесні

Проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу реально. Однак перед цим необхідно звільнення територій та створення безпечних умов.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Я вважаю, що вибори потрібні, але це все ж не самоціль. Найголовніше – деокупація Донбасу, після чого можуть бути вибори. Якщо всі захочуть закінчити війну, вона точно закінчиться, і тоді така можливість є, – сказав він.

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При цьому Зеленський підкреслив, що вибори не можуть бути демократичними, цивілізованими, прозорими, якщо немає безпечних умов.

План дій по Донбасу

Україна подала План дій по Донбасу до ОБСЄ та до Тристоронньої контактної групи. Він має прописані конкретні кроки і дати.

Цей план розглянуть на найближчому засіданні ТКГ. Також його можуть розглянути 13 листопада радники нормандської четвірки під час онлайн-зустрічі.