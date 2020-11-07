Технопарк UNIT.City активно привлекает инвестиции, несмотря на кризис

Украинский предприниматель, основатель компании UFuture Василий Хмельницкий сегодня полностью переключился на развитие экосистем по типу первого в Украине инновационного парка UNIT.City. Об этом говорится в статье Заглянул в будущее, опубликованной в свежем номере Forbes.

В развитие технопарка Хмельницкий вкладывает как собственные средства, так и привлекает инвестиции. Что касается привлеченных средств, по данным Forbes, почти $15 млн вложила компания Игоря Никонова КАН Девелопмент, €50 млн на строительство четырех кампусов привлекли от ЕИБ (Европейского инвестиционного банка).

Еще пять кампусов стоимостью $70 млн в течение четырех лет построит группа Ковальская. Таким образом, к развитию технопарка UNIT.City активно подключаются инвесторы и внешние кредиторы, несмотря на кризис.

— Сегодня меня драйвит все новое, современное, инновационное. Мы делаем все для того, чтобы отсюда (из Украины – ред.) не хотелось уезжать. Люди будут здесь жить, учиться, работать, развлекаться, заниматься спортом и получать медицинский сервис, — отметил предприниматель в интервью.

Рядом с бизнес-кампусами будет квартал Unit.Home, который займет около трети территории UNIT.City. По данным Forbes, 90% жилой части проекта финансирует UDP, 10% — K.A.N. Development.

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Общая потенциальная стоимость проекта инновационного парка оценивается в $600-700 млн, а его потенциальная капитализация — в $1 млрд. В 2020 году парк впервые должен выйти на самоокупаемость, а последняя очередь запланирована на 2027 год.

Василий Хмельницкий отмечает, что ключевое задание — сформировать экосистему.

— Все это не для того, чтобы дорого продать квадратные метры. Если завтра экосистема потребует музей, который будет убыточным — я построю музей, если она потребует университет — я построю университет. Я — заложник экосистемы, — объясняет Василий Хмельницкий.

UNIT.City — первый в Украине инновационный парк. Он был создан на месте заброшенного мотоциклетного завода в Киеве.

В настоящее время на территории технопарка работает пять бизнес-кампусов и коворкинг, восемь акселераторов, четыре лаборатории, три инвестиционных фонда, а также бизнес- и IT-школа, спортклуб, заведения питания и многое другое.

В киевском UNIT.City прошел Форум МСП. Перезагрузка 2020: как это было

4 сентября в киевском инновационном парке UNIT.City состоялся Форум МСП. Перезагрузка 2020, уже во второй раз собравший предпринимателей со всей Украины. Организатором события стал Киевский международный экономический форум.

В этом году “перезагрузка” стала основной идеей и лозунгом мероприятия. Ведь именно новый старт необходим отечественному бизнесу, который выходит из локдауна.