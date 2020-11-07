Технопарк UNIT.City активно залучає інвестиції, попри кризу

Український підприємець, засновник компанії UFuture Василь Хмельницький сьогодні повністю перемикнувся на розвиток екосистем за типом першого в Україні інноваційного парку UNIT.City. Про це йдеться в статті Заглянув в майбутнє, опублікованому у свіжому номері Forbes.

У розвиток технопарку Хмельницький вкладає як власні кошти, так і залучає інвестиції. Що стосується залучених коштів, за даними Forbes, майже $ 15 млн вклала компанія Ігоря Ніконова КАН Девелопмент, € 50 млн на будівництво чотирьох кампусів залучили від ЄІБ (Європейського інвестиційного банку).

Ще п’ять кампусів вартістю $ 70 млн протягом чотирьох років побудує група Ковальська. Таким чином, до розвитку технопарку UNIT.City активно підключаються інвестори та зовнішні кредитори, попри кризу.

— Сьогодні мене драйвить все нове, сучасне, інноваційне. Ми робимо все для того, щоб звідси (з України – ред.) не хотілося їхати. Люди будуть тут жити, вчитися, працювати, розважатися, займатися спортом і отримувати медичний сервіс, — зазначив підприємець в інтерв’ю.

Поруч з бізнес-кампусами буде квартал Unit.Home, який займе близько третини території UNIT.City. За даними Forbes, 90% житлової частини проекту фінансує UDP, 10% – K.A.N. Development.

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Загальна потенційна вартість проекту інноваційного парку оцінюється в $ 600-700 млн, а його потенційна капіталізація — в $ 1 млрд. У 2020 році парк вперше повинен вийти на самоокупність, а остання черга запланована на 2027 рік.

Василь Хмельницький відзначає, що ключове завдання — сформувати екосистему.

— Все це не для того, щоб дорого продати квадратні метри. Якщо завтра екосистема зажадає музей, який буде збитковим — я побудую музей, якщо вона вимагатиме університет — я побудую університет. Я — заручник екосистеми, — пояснює Василь Хмельницький.

UNIT.City – перший в Україні інноваційний парк. Він був створений на місці занедбаного мотоциклетного заводу в Києві.

Зараз на території технопарку працює п’ять бізнес-кампусів і коворкінг, вісім акселераторів, чотири лабораторії, три інвестиційні фонди, а також бізнес та IT-школа, спортклуб, заклади харчування та багато іншого.

У київському UNIT.City пройшов Форум МСП. Перезавантаження 2020: як це було

4 вересня в київському інноваційному парку UNIT.City відбувся Форум МСП. Перезавантаження 2020 року, який вже вдруге зібрав підприємців з усієї України. Організатором події став Київський міжнародний економічний форум.

Цьогоріч “перезавантаження” стало основною ідеєю і гаслом заходу. Адже саме новий старт необхідний вітчизняному бізнесу, який виходить з локдауну.