В киевском UNIT.City прошел Форум МСП. Перезагрузка 2020: как это было

4 сентября в киевском инновационном парке UNIT.City состоялся Форум МСП. Перезагрузка 2020, уже во второй раз собравший предпринимателей со всей Украины. Организатором события стал Киевский международный экономический форум.

В этом году “перезагрузка” стала основной идеей и лозунгом мероприятия. Ведь именно новый старт необходим отечественному бизнесу, который выходит из локдауна.

Около 700 предпринимателей перенимали опыт и запоминали рекомендации 50 спикеров из числа основателей, руководителей и топ-менеджеров компаний, переживших не один кризис и каждый раз находивших в себе силы и возможности для дальнейшего роста.

В этом году расписание панелей Форума было представлено в виде дорожной карты развития бизнеса — от создания бренда и поиска создания условий для развития до создания звездных команд, повышения продаж и привлечения инвестиций.

Стартовая панель Форума под названием Антикризисный менеджмент. Версия 2020 объединила на одной сцене троих собственников больших производственных компаний — Александра Соколовского, основателя торгово-производственной группы Текстиль-Контакт, Бориса Шестопалова, совладельца и СЕО HD-group и основателя GFS group, и Наталью Еремееву, соосновательницу и генерального директора компании Stekloplast.

Спикеры пришли к мысли, что полностью подготовиться к кризису нельзя, однако иметь запас финансовой прочности и план действий в случае его наступления абсолютно необходимо. При этом важно быть готовым к трансформациям и вовремя заметить новые возможности, которые появляются у компании в непростое кризисное время.

— Кризис, вызванный эпидемией коронавируса, заставил нас развиваться в новом направлении. Как результат, мы открыли новую компанию, которая ориентирована на пошив медицинской одежды, — отметил Соколовский.

Основой практически любого бизнеса являются люди, которые его создают. Об этом не понаслышке знают спикеры панели Здесь создают звездные команды.

Грант Даян, предприниматель, инвестор, сооснователь ОМО Systems, партнера Форума МСП. Перезагрузка 2020, рассказал, какими качествами должен обладать лидер, способный построить такую “звездную команду”.

Во-первых, лидер, по мнению Даяна, должен быть ментором, постоянно общаться с членами команды, делиться персональным опытом. Во-вторых, лидер поощряет своих сотрудников не бояться делиться знаниями с другими людьми. В-третьих, лидер должен учиться у своей команды.

О том, как найти финансирование для реализации собственных идей, узнали участники панели Здесь находят деньги.

Руслан Спивак, директор корпоративного бизнеса Райффайзен Банк Аваль Украина, отметил, что в Украине существует дефицит как надежных кредиторов, так и привлекательных проектов для финансирования, поскольку только 5% компаний растут темпами выше среднерыночных. В таких условиях государство должно

— Если вы посмотрите структуру портфелей основных участников рынка, то как раз малый и средний корпоративный бизнес были и есть основными драйверами, и целевыми сегментами для банков. В целом, у меня нет сомнений, что именно МСБ будет sweet spot для кредитования в следующие десятилетия!, — подчеркнул Спивак.

Что же касается поиска финансирования, сегодня украинским представителям малого и среднего бизнеса уже доступен широкий ряд возможностей. Многие предприниматели уже воспользовались государственной программой 5-7-9%, активно развивается и небанковский финансовый сектор, предлагая венчурные и прямые инвестиции.

Тема инвестиций также стала заглавной на панели Открывай, инвестор пришел, спикерами который стали руководители компаний Startup.Network и Quarter Partners, которые обладают значительным опытом инвестирования в украинские компании. Они подробно рассказали о том, как вести переговоры с потенциальными инвесторами, рассказывать о своих проектах и на что делать упор в презентациях.

Так, желающие найти финансирование для своих проектов должны понимать, что инвесторов волнуют три ключевых вопроса: кому это нужно, почему вы сможете это реализовать и зачем инвестировать в вас прямо сейчас.

На панели Здесь увеличивают продажи, которая прошла при модерации главы оргкомитета Киевского международного экономического форума Юрия Пивоварова, руководители Mastercard, Нова Пошта, OLX и Martsenko Sales поделились собственными секретами привлечения клиентов и продвижения сервисов.

Несмотря на различные подходы к стимулированию продаж, спикеры панели сошлись на том, что онлайн-коммерция и активное использование маркетплейсов — абсолютная необходимость для современного бизнеса.

В свою очередь руководители подразделений компании Новая почта, партнера Форума МСП. Перезагрузка 2020, Юрий Беневитский и Андрей Нестеренко очертили современные тренды сектора е-commere. Так,глобальный рынок е-commerce увеличился в 2 раза и теперь оценивается в $4 трлн, а 66% точек соприкосновения ритейлеров с покупателями — это именно электронная коммерция.

Мировой локдаун только актуализировал вышеуказанные тенденции, и теперь 77% СЕО утверждают, что карантин ускорил диджитализацию бизнеса, отметила Наталья Байдала, Маркетинг-директор Mastercard в Украине и Молдове, компании-партнера Форума. Активные продажи в интернете — шанс наверстать потерянные во время карантина доходы.

Одной из наиболее прикладных панелей для предпринимателей, планирующих расширение бизнеса, стала Здесь планируют рост. Ее спикерами стали люди разных сфер деятельности — от главы бизнес-акселератора Indax Натальи Калинкиной до исполняющей обязанности директора государственного Офиса по продвижению экспорта Украины Татьяны Миськовой.

Возможности для развития украинского бизнеса практически безграничны и крайне разнообразны, сошлись во мнении участники панели. Но не стоит забывать и о том, что сэкономленные средства — это также часть прибыли. Часто, как утверждает президент Lean Institute Ukraine Сергей Комберянов, для повышения эффективности и развития бизнеса, достаточно сократить существующие потери.

Главный вывод панели емко сформулировала Юлия Павленко, директор департамента международных операций Укрпочты: Нет никаких ограничений, они существуют только в нашем уме.

Когда компания работает, как часы, наступает время задуматься о дальнейшем развитии. Именно об этом говорили спикеры панели Здесь создают условия для развития под модерацией Константина Евтушенко, управляющего партнера UNIT.City. Основой развития бизнеса большинство спикеров назвали формирование правильных партнерств.

— Для развития бизнеса нужны партнеры, либо большой профицит времени, — считает Александр Никитин, CEO инжиниринговой компании TEBIN.

Его мысль поддержал и развил Данил Тонкопий, CEO и основатель Delfast: Партнер в бизнесе — не менее важно, чем партнер в личной жизни. Надо знать зачем вам партнер, а не иметь партнерство ради партнерства. Нужен партнер, который заполняет твои слабые стороны — это ключ к успеху.

Форум МСП. Перезагрузка 2020 посетил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он рассказал о планах правительства по поддержке бизнеса и развития предпринимательства в Украине.

— Кризис, который накрыл мир вместе с пандемией, безусловно коснулся и нас. Но, кроме массы проблем, есть и возможности — и бизнес первым их видит, — такими словами Премьер начал свое выступление на Форуме.

Шмыгаль считает, что мир должен научиться жить вместе с Covid-19 и вести бизнес в новых условиях. Он заверил, что повторного локдауна в Украине не будет, но продолжит действовать адаптивный карантин.

— Украина в перечне стран, где могут производиться вакцины от коронавируса, мы имеем соответствующие предприятия. Мы также имеем большие преимущества в сельском хозяйстве и возможности для переработки сельскохозяйственного сырья и значительный потенциал для развития инфраструктуры, что дает нам возможность для развития экономики. В следующем году мы расширим программу Большое строительство, возьмемся за мосты. Будем развивать оборонную промышленность, авиационную отрасль, — отметил глава правительства.

Уже сейчас для отечественных предпринимателей действуют государственные программы поддержки, отметил Денис Шмыгаль. Для представителей МСБ уже сейчас появились возможности для кредитования, для физлиц доступна ипотека под 9,9%, а учетная ставка Нацбанка уже снизилась с 11% до 6%.

— Целью правительства является кредитование в гривне под 7-8%. Мы четко видим, что бизнесу можем дать доступные кредитные ресурсы. Недавно был принят закон, согласно которого государство уже в следующем году сможет гарантировать до 80% тела кредита, что позволит малым и средним предприятиям легче получать финансирование, — поделился премьер.

Инновационные проекты, которые сегодня реализуются в Украине также могут дать толчок развитию предпринимательства и росту экономики страны. Одним из самых амбициозных и перспективных из них премьер-министр назвал проект Министерства цифровой трансформации Дия.Сити. По словам Шмыгаля, это прорывной проект, который позволит Украине сделать сразу несколько шагов вперед.

Хедлайнером Форума стал основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий, который с главной сцены поделился собственными принципами достижения успеха в бизнесе.

По мнению Хмельницкого, создание эффективной команды является залогом развития бизнеса. Он призвал не боятся обновлять трудовой коллектив, если развитие компании застопорилось.

— Вы должны создать сильную команду и инвестировать в людей. Не бойтесь делать лучших сотрудников партнерами — люди должны чувствовать, что это не только ваш, но и их бизнес, — советует Хмельницкий.

Не менее важным Хмельницкий считает постоянное обучение — как самого себя, так и всех сотрудников. При этом собственник бизнеса не сможет обойтись без познаний в области финансов и бухгалтерского учета, уверен Хмельницкий.

Хмельницкий призвал предпринимателей учиться быть сильными лидерами и создавать партнерства, а также самостоятельно создавать свой смысл жизни. Основатель UFuture надеется, что в следующем году некоторые участники Форума появятся на нем уже в роли спикеров и поделятся собственными успешными кейсами.