9 ноября Украина пишет 20-й, юбилейный, Всеукраинский радиодиктант национального единства.

Эту акцию традиционно проводят ежегодно в День украинской письменности и языка, начиная с 2000 года. Цель такого флешмоба — объединить украинцев вокруг государственного языка.

Диктант прошел в 9.15-9.30 на Украинском радио, а также транслировался на странице Украинского радио и корпоративной странице Суспильного вещания в Facebook и на YouTube.

Где искать полный текст

Полный текст радиодиктанта разместят на сайте Украинского радио 11 ноября. Результаты радиодиктанта объявят в течение 1-2 месяцев, в зависимости от количества полученных писем.

Те, кто прислал текст на проверку и победил, может рассчитывать на призы: книги, приглашения, экскурсии.

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Запись диктанта доступна и сейчас, ведь готовую работу можно прислать в течение суток на адрес Украинского радио.

День украинского языка и письменности

Дата 9 ноября для Дня украинского языка и письменности выбрали неспроста ведь по православному календарю — это день памяти Преподобного Нестора-Летописца — последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.

День установлен указом президента Украины 6 ноября 1997 года.