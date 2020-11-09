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Факти / Україна

Голубовська підтримала локдаун: Це допоможе зупинити потік важких хворих

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська підтримала запровадження жорсткіших карантинних заходів проти поширення коронавірусу в Україні. Вона стверджує, що це допоможе зменшити кількість хворих.

Про це вона заявила одному з інтернет-видань. Голубовська впевнена, що жорсткіший карантин позитивно вплине на ситуацію з хворобою у країні.

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– Це допоможе нам зупинити потік важких хворих, які потребують інтенсивної терапії, – сказала лікарка.

Вона зазначила, що дуже добре ставиться до карантину в Україні. Водночас лікарка не знає, як бути з економічною ситуацією країни, якщо влада запровадить жорсткий карантин.

Станом на 9 листопада в Україні зафіксовано  8 687 нових випадків зараження коронавірусом. У восьми областях ліжка для хворих на коронавірус заповнені на понад 70%. Середній показник по Україні – 62,4%.

Карантин на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що запровадження карантину вихідного дня позитивно повпливає на боротьбу з коронавірусом.  Президент припустив, що така форма карантину триватиме кілька тижнів.

Фото: Ольга Голубовська

Джерело: Обозреватель

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