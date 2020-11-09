Президент Украины Владимир Зеленский озвучил свое мнение по поводу карантина выходного дня. Он утверждает, что такая форма карантина будет продолжаться несколько недель.

Об этом он заявил на селекторном совещании с представителями Кабинета Министров и правоохранительных органов. Зеленский отметил, что новые карантинные меры дадут хороший результат в борьбе с коронавирусом.

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— Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек, — сказал президент.

Карантин выходного дня в сочетании с ношением масок и увеличением количества коек должен принести положительный результат для государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании сообщил, что за прошедшую неделю еще 10 больниц начали принимать больных на Covid-19. Также власть увеличит количество тестирований, благодаря выделенным средствам в сумме 1 млрд грн на закупку 300 млн тестов на антитела.

Карантин выходного дня в Украине

Карантин выходного дня в Украине хотят ввести из-за невозможности остановить распространение коронавируса. Специалисты хотят сократить контакты людей хотя бы на выходных.

Минздрав активно советует правительству ввести в Украине карантин выходного дня. При этом рестораны, кафе будут работать исключительно на вынос, ТРЦ должны быть закрыты. Вводиться запрет и на проведение любых развлекательных мероприятий.

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