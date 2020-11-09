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Факты / Украина / Общество

Цепь Covid-19 разрывается: Степанов объяснил логику карантина выходного дня

Украина не может себе позволить по экономическим причинам сделать локдаун на несколько недель как европейские соседи, поэтому нашли формулу, когда это будет суббота и воскресенье, когда будет максимально уменьшено количество контактов между людьми.

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Свободы слова на ICTV объяснил логику введения карантина выходного дня.

— Всем понятно, что таким образом уменьшается цепь передачи болезни. Она разрывается. Таким образом мы сможем стабилизировать ситуацию. Логика очень простая — чтобы не вводить общенациональный локдаун, — подчеркнул министр.

По его словам, Кабмин рассмотрит этот вопрос на заседании в среду, 11 ноября.

Относительно сроков, то есть сколько он может длиться, Степанов отметил, что это зависит от эпидемиологической ситуации.

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— Если удастся стабилизировать ситуацию, то никто не будет держать дальше, — заверил он.

Степанов также ответил на критику главы Минкульта Александра Ткаченко, который не поддержал инициативу Минздрава из-за возможных негативных последствий для сферы культуры и креативных индустрий.

— Это хорошая попытка понравиться. Но лучше было бы предложить для креативных индустрий способ — как легче пройти этот период, — подчеркнул министр.

Он выразил надежду, что Ткаченко предложит механизм, как его пройти с наименьшими потерями.

Против карантина выходного дня

В Министерстве культуры и информационной политики выступили против инициативы Минздрава по карантину выходного дня.

Глава Минкульта Александр Ткаченко предупредил о возможных негативных последствиях для сферы культуры и креативных индустрий: сотни тысяч работников могут потерять работу.

В то же время, по его мнению, такие ограничения на статистике коронавируса не скажутся, поскольку учреждения культуры не являются эпицентром распространения инфекции.

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