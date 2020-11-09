Україна не може собі дозволити з економічних причин зробити локдаун на кілька тижнів як європейські сусіди, тому знайшли формулу, коли це буде субота і неділя, коли буде максимально зменшена кількість контактів між людьми.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі Свободи слова на ICTV пояснив логіку введення карантину вихідного дня.

– Усім зрозуміло, що таким чином зменшується ланцюг передачі хвороби. Він розривається. У такий спосіб ми зможемо стабілізувати ситуацію. Логіка дуже проста – щоб не вводити загальнонаціональний локдаун, – наголосив міністр.

За його словами, Кабмін розгляне це питання на засіданні у середу, 11 листопада.

Щодо термінів, тобто скільки він може тривати, Степанов зазначив, що це залежить від епідеміологічної ситуації.

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– Якщо вдасться стабілізувати ситуацію, то ніхто його не триматиме далі, – запевнив він.

Степанов також відповів на критику глави Мінкульту Олександра Ткаченка, який не підтримав ініціативу МОЗ через можливі негативні наслідки для сфери культури та креативних індустрій.

– Це добра спроба сподобатися. Але краще було б запропонувати для креативних індустрій спосіб – як легше пройти цей період, – наголосив міністр.

Він висловив сподівання, що Ткаченко запропонує механізм, як саме його пройти з найменшими втратами.

Проти карантину вихідного дня

У Міністерстві культури та інформаційної політики виступили проти ініціативи МОЗ щодо карантину вихідного дня.

Глава Мінкульту Олександр Ткаченко попередив про можливі негативні наслідки для сфери культури та креативних індустрій: сотні тисяч працівників можуть втратити роботу.

Водночас, на його думку, такі обмеження на статистиці коронавірусу не позначиться, оскільки заклади культури не є епіцентром розповсюдження інфекції.