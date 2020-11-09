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Факты / Украина / Общество

Сотни тысяч потеряют работу: реакция Минкульта на карантин выходного дня

Министерство культуры и информационной политики не поддерживает введение карантина выходного дня в Украине из-за возможных негативных последствий для сферы культуры и креативных индустрий.

— Сотни тысяч работников в Украине могут остаться без работы. Отдельный вопрос, выдержит ли экономика, если свою работу приостановит сфера, которая генерирует от 2 до 4% ВВП. И это мы говорим в разрезе сферы культуры, — объяснил в соцсети глава Минкульта Александр Ткаченко.

В то же время, по его мнению, закрытие учреждений культуры на общей статистике коронавируса не скажется, поскольку они не являются эпицентром для распространения инфекции.

Ткаченко считает, что контролировать соблюдение карантинных мероприятий в учреждениях культуры едва ли не проще всего.

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— Поток людей регулируется, рассадка определяется, то, чтобы посетители находились в масках и температурный скрингинг — постоянно отслеживается, дезинфицирующие средства всегда в доступе. Запрет приведет к уменьшению и без того критических доходов еще дополнительно на 50% и более, — предупредил министр.

Вспомнил он и об эмоциональной разгрузке украинцев, которую обеспечивает просмотр ленты в кинотеатре, поход на спектакль или в оперу, поэтому просит не забирать у людей такую ​​возможность.

Карантин выходного дня в Украине: почему Минкульт против

Карантин выходного дня в Украине

Карантин выходного дня в Украине хотят ввести из-за невозможности остановить распространение коронавируса.

Рестораны, кафе будут работать исключительно на вынос, ТРЦ должны быть закрыты. Вводиться запрет и на проведение любых развлекательных мероприятий.

Фото: УНИАН

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