Cooper&Hunter стал официальным партнером хоккейной команды Сокол Киев

Именитый хоккейный клуб Украины, единственный бронзовый призер чемпионата СССР (1985 года) в истории украинского хоккея, возобновил свою работу летом этого года под руководством бывшего воспитанника Сокола, нападающего Олега Шафаренко, и успешно сыграл первые поединки.

Спонсорский договор между эксклюзивными представителями компании Cooper&Hunter в Украине и Сокол Киев о всесторонней поддержке команды был подписан в Киеве 6 ноября 2020 года, а уже на следующий день команда вышла на лед в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги.

В дальнейшем логотип C&H будет украшать форму игроков Сокола. Сейчас чемпионат проходит без присутствия фанатов, но они смогут поддержать любимую команду, просматривая ТВ и интернет-трансляцию.

— Кроме финансовых вложений, мы предполагаем достаточно большую программу популяризации хоккея и здорового образа жизни через рекламу, путем привлечения известных хоккеистов, — отметил представитель Cooper&Hunter в Украине Сергей Козик.

Условия спонсорства распространяются на сезон 2020-2021 и будут пересмотрены по расширению программы сотрудничества в следующем сезоне.

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Cooper&Hunter известен своей поддержкой хоккея в разных странах мира. В частности уже три года подряд C&H является официальным спонсором команды НХЛ Florida Panthers (США). Также Cooper&Hunter был спонсором чемпионатов мира по хоккею в разных возрастных категориях, проходивших в Украине в 2017 и 2019 годах.

Горячие эмоции и холодный лед — вот что эмоционально сочетает хоккей и компанию-производителя современного, высокотехнологичного климатического оборудования Cooper&Hunter.

Более чем с 20-летним опытом работы в области кондиционирования воздуха и вентиляции, компания Cooper&Hunter является ведущим игроком и лидером этого рынка.

Продукция под брендом Cooper&Hunter экспортируется в более чем 50 стран мира, и компания ежегодно быстро увеличивает объемы экспорта климатического оборудования: кондиционеров, тепловых насосов, увлажнителей, осушителей, очистителей воздуха и т. д., завоевывая новых поклонников.

Напомним, ранее мы писали, что 19-летнего хоккеиста из России дисквалифицировали на четыре года.