Cooper&Hunter став офіційним партнером хокейної команди Сокіл Київ

Найіменитіший хокейний клуб України, єдиний бронзовий призер чемпіонату СРСР (1985 року) в історії українського хокею, відновив свою роботу влітку цього року під керівництвом колишнього вихованця Сокола, нападника Олега Шафаренка, та успішно зіграв перші поєдинки.

Спонсорський договір між ексклюзивними представниками компанії Cooper&Hunter в Україні та Сокiл Київ про всебічну підтримку команди було підписано в Києві, 6 листопада 2020 року, а вже наступного дня команда вийшла на лід у межах чемпіонату Української хокейної ліги.

Надалі логотип C&H буде прикрашати форму гравців Сокола. Наразі чемпіонат проходить без присутності фанатів, але вони матимуть можливість підтримати улюблену команду, переглядаючи ТБ та інтернет-трансляцію.

– Окрім фінансових вкладень, ми передбачаємо досить велику програму популяризації хокею та здорового способу життя через рекламу, шляхом залучення відомих хокеїстів, – відзначив представник Cooper&Hunter в Україні Сергій Козик.

Умови спонсорства поширюються на сезон 2020-2021 та будуть переглянуті із розширеною програмою співпраці в наступному сезоні.

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Cooper&Hunter відомий своєю підтримкою хокею в різних країнах світу. Зокрема вже три роки поспіль C&H є офіційним спонсором команди НХЛ Florida Panthers (США). Також Cooper&Hunter був спонсором чемпіонатів світу з хокею в різних вікових категоріях, що проходили в Україні в 2017 та 2019 роках.

Гарячі емоції та холодний лід – ось що емоційно поєднує хокей та компанію-виробника сучасного, високотехнологічного кліматичного обладнання Cooper&Hunter.

З більш ніж 20-річним досвідом роботи в галузі кондиціонування повітря та вентиляції, компанія Cooper&Hunter є провідним гравцем і лідером цього ринку.

Продукція під брендом Cooper&Hunter експортується в більш ніж 50 країн світу, та компанія щороку швидко збільшує обсяги експорту кліматичного обладнання: кондиціонерів, теплових насосів, зволожувачів, осушувачів, очищувачів повітря і т. д., завойовуючи нових прихильників.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 19-річного хокеїста із Росії дискваліфікували на чотири роки.