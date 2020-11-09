Минздрав будет советовать ввести в Украине карантин выходного дня.
Об этом во время брифинга 9 ноября заявил глава ведомства Максим Степанов.
— Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня. С 00.00 субботы до 00.00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки, — сообщил Максим Степанов.
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В то же время рестораны, кафе будут работать исключительно на вынос, ТРЦ должны быть закрыты. Будет вводиться запрет и на проведение любых развлекательных мероприятий.
Карантин выходного дня в Украине
Карантин выходного дня хотят ввести из-за невозможности поставить страну на полную паузу с помощью локдауна.
Таким образом специалисты хотят сократить контакты людей хотя бы на выходных.
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