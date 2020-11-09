Карантин вихідного дня в Україні: чому Мінкульт проти

Міністерство культури та інформаційної політики не підтримує введення карантину вихідного дня в Україні через можливі негативні наслідки для сфери культури та креативних індустрій.

– Сотні тисяч працівників в Україні можуть залишитися без роботи. Окреме питання, чи витримає економіка, якщо свою роботу призупинить сфера, яка генерує від 2 до 4% ВВП. І це ми говоримо в розрізі сфери культури, – пояснив у соцмережі глава Мінкульту Олександр Ткаченко.

Водночас, на його думку, закриття закладів культури на загальній статистиці коронавірусу не позначиться, оскільки вони не є епіцентром для розповсюдження інфекції.

Ткаченко вважає, що контролювати дотримання карантинних заходів у закладах культури чи не найпростіше.

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– Потік людей регулюється, розсадка визначається, те, щоб відвідувачі перебували у масках та температурний скрингінг – постійно відслідковується, дезінфікуючі засоби завжди в доступі. Заборона призведе до зменшення і без того критичних доходів ще додатково на 50% і більше, – попередив міністр.

Згадав він також про емоційне розвантаження українців, яке забезпечує перегляд стрічки у кінотеатрі, похід на виставу чи до опери, тому просить не забирати у людей таку можливість.

Карантин вихідного дня в Україні

Карантин вихідного дня в Україні хочуть запровадити через неможливість зупинити поширення коронавірусу.

Ресторани, кафе працюватимуть винятково на виніс, ТРЦ мають бути зачинені. Запроваджуватиметься заборона і на проведення будь-яких розважальних заходів.