Следователи Национального антикоррупционного бюро отправило в суд дело экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Его подозревают в незаконных действиях, которые привели к потере 30,5 млн грн в госбюджете.

6 ноября учреждение направило обвинительный акт в суд. Омеляна обвиняют в противоправных действиях по ч.2 ст.211 УК Издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах.

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Согласно данным следствия, бывший министр в декабре 2017 года видал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%.

В то же время один из этих сборов — административный — является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. Министерство финансов тогда выступало против уменьшения всех портовых сборов.

Решение Омеляна об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,5 млн грн.

Экс-министру Омеляну сообщили о подозрении

Экс-чиновника Владимира Омеляна подозревают в превышении служебных полномочий, которые привели к потерям госбюджета. Национальное антикоррупционное бюро сообщило ему о подозрении.

В июне Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Омеляну, срок действия которого истек в августе этого года.

Фото: Володимир Омелян