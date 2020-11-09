Слідчі Національного антикорупційного бюро відправила до суду справу екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Його підозрюють у незаконних діях, які призвели до втрати 30,5 млн грн у держбюджеті.
6 листопада установа скерувала обвинувальний акт до суду. Омеляна звинувачують у протиправних діях за ч.2 ст.211 ККУ Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах.
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Згідно з даними слідства, колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%.
Водночас один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. Міністерство фінансів тоді виступало проти зменшення усіх портових зборів.
Рішення Омеляна про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн.
Екс-міністру Омеляну повідомили про підозру
Екс-чиновника Володимира Омеляна підозрюють у перевищенні службових обов’язків, що призвели до втрат держбюджету. Національне антикорупційне бюро повідомило йому про підозру.
У червні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Омеляну, строк дії якого закінчився у серпні цього року.
Фото: Володимир Омелян