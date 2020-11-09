Слідчі Національного антикорупційного бюро відправила до суду справу екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Його підозрюють у незаконних діях, які призвели до втрати 30,5 млн грн у держбюджеті.

6 листопада установа скерувала обвинувальний акт до суду. Омеляна звинувачують у протиправних діях за ч.2 ст.211 ККУ Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

Читайте: Вкрали понад 47 млн грн: НАБУ викрила корупційну схему у порту Південний

Згідно з даними слідства, колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%.

Водночас один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. Міністерство фінансів тоді виступало проти зменшення усіх портових зборів.

Рішення Омеляна про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн.

Екс-міністру Омеляну повідомили про підозру

Екс-чиновника Володимира Омеляна підозрюють у перевищенні службових обов’язків, що призвели до втрат держбюджету. Національне антикорупційне бюро повідомило йому про підозру.

У червні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Омеляну, строк дії якого закінчився у серпні цього року.

Фото: Володимир Омелян