Карантин в Украине продолжается уже девятый месяц. Согласно его правилам, нужно сохранять социальную дистанцию и соблюдать масочный режим в людных и общественных местах.
По возможности следует ограничить пребывание в местах большого скопления людей, в частности магазинах.
В последнее время появилось немало удобных сервисов для доставки продуктов на дом. Однако некоторые доступны не во всех городах Украины.
Факты ICTV подготовили обзор популярных онлайн-сервисов, где можно заказать доставку продуктов на дом.
Glovo
Glovo является самым популярным сервисом доставки в Украине. Сейчас он действует в 15 городах, а среди услуг — доставка из ресторанов, супермаркетов и аптек.
Где можно заказать:
- Черкассы;
- Чернигов;
- Черновцы;
- Днепр;
- Ивано-Франковск;
- Харьков;
- Херсон;
- Киев;
- Николаев;
- Одесса;
- Полтава;
- Сумы;
- Винница;
- Запорожье;
- Житомир.
Стоимость доставки зависит от выбранного супермаркета. Сервис представлен в приложениях Android и Apple.
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Zakaz
Сервис Zakaz предлагает быструю доставку качественных продуктов из лучших супермаркетов вашего города. В частности, можно заказать доставку продуктов из Ашана, Metro, Novus, Фуршета, Мегамаркета.
Компания также разработала приложения для Android и Apple, что значительно упрощает заказ. Максимальный вес заказа составляет 30 кг.
Где можно заказать:
- Киев;
- Днепр;
- Харьков;
- Львов;
- Одесса;
- Житомир;
- Винница;
- Запорожье.
Стоимость доставки зависит от выбранного супермаркета.
Metro Shop
Metro Cash & Carry — сеть магазинов профессиональной оптовой торговли, где продается абсолютно все: от рыбы и мяса до гамаков и торшеров. 90% продукции Metro изготовлено на украинских предприятиях.
В Украине насчитывается 25 магазинов Metro. Некоторые из них предлагают сервис доставки продуктов Metro Shop.
Где можно заказать:
- Львов;
- Харьков;
- Киев;
- Одесса;
- Ивано-Франковск.
Поскольку Metro ориентируется на оптовиков, заказы выполняются только от 1 000 грн.
Для доставки продуктов Metro использует современные авто с возможностью поддержания температурного режима.
В связи с распространением коронавируса каждое авто доставки проходит санитарный контроль.
Локдаун в Украине
Бывший министр экономики Тимофей Милованов поддерживает введение жесткого карантина в Украине из-за увеличения количества новых случаев коронавируса.
Введение локдауна в Украине поддержала и врач-инфекционист Ольга Голубовская. По ее мнению, это поможет уменьшить количество больных и положительно повлияет на ситуацию с болезнью в стране.