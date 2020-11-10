Карантин в Украине продолжается уже девятый месяц. Согласно его правилам, нужно сохранять социальную дистанцию и соблюдать масочный режим в людных и общественных местах.

По возможности следует ограничить пребывание в местах большого скопления людей, в частности магазинах.

В последнее время появилось немало удобных сервисов для доставки продуктов на дом. Однако некоторые доступны не во всех городах Украины.

Факты ICTV подготовили обзор популярных онлайн-сервисов, где можно заказать доставку продуктов на дом.

Glovo

Glovo является самым популярным сервисом доставки в Украине. Сейчас он действует в 15 городах, а среди услуг — доставка из ресторанов, супермаркетов и аптек.

Где можно заказать:

Черкассы;

Чернигов;

Черновцы;

Днепр;

Ивано-Франковск;

Харьков;

Херсон;

Киев;

Николаев;

Одесса;

Полтава;

Сумы;

Винница;

Запорожье;

Житомир.

Стоимость доставки зависит от выбранного супермаркета. Сервис представлен в приложениях Android и Apple.

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Zakaz

Сервис Zakaz предлагает быструю доставку качественных продуктов из лучших супермаркетов вашего города. В частности, можно заказать доставку продуктов из Ашана, Metro, Novus, Фуршета, Мегамаркета.

Компания также разработала приложения для Android и Apple, что значительно упрощает заказ. Максимальный вес заказа составляет 30 кг.

Где можно заказать:

Киев;

Днепр;

Харьков;

Львов;

Одесса;

Житомир;

Винница;

Запорожье.

Стоимость доставки зависит от выбранного супермаркета.

Metro Shop

Metro Cash & Carry — сеть магазинов профессиональной оптовой торговли, где продается абсолютно все: от рыбы и мяса до гамаков и торшеров. 90% продукции Metro изготовлено на украинских предприятиях.

В Украине насчитывается 25 магазинов Metro. Некоторые из них предлагают сервис доставки продуктов Metro Shop.

Где можно заказать:

Львов;

Харьков;

Киев;

Одесса;

Ивано-Франковск.

Поскольку Metro ориентируется на оптовиков, заказы выполняются только от 1 000 грн.

Для доставки продуктов Metro использует современные авто с возможностью поддержания температурного режима.

В связи с распространением коронавируса каждое авто доставки проходит санитарный контроль.

Локдаун в Украине

Бывший министр экономики Тимофей Милованов поддерживает введение жесткого карантина в Украине из-за увеличения количества новых случаев коронавируса.

Введение локдауна в Украине поддержала и врач-инфекционист Ольга Голубовская. По ее мнению, это поможет уменьшить количество больных и положительно повлияет на ситуацию с болезнью в стране.