Эксперты и аналитики отмечают: в агропромышленной отрасли Украины – как в образовании, так и в трудоустройстве — созданы равные возможности для женщин и мужчин. Несмотря на это, в сфере до сих пор существует значительный гендерный дисбаланс. В частности, это связано со стереотипами.

Бороться с ними решила благотворительная образовательная инициатива STEM is FEM. Организаторы проекта анонсировали отбор на участие в учебном модуле Агропромышленность для украинских девушек.

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В течение двух дней участниц мероприятия познакомят с агропромышленной отраслью – проведут отраслевые и мотивирующие лекции, встречи с успешными женщинами, воркшопы, а также интересные творческие задачи и тематические конкурсы с призами. Об этом рассказывает инициатор проекта STEM is FEM, IT-бизнесмен и инвестор Reface Сергей Токарев:

— Цель STEM is FEM – привлечь внимание девушек к технологическим отраслям. Агропромышленность – одна из них. И она очень быстро развивается. Но когда разговор заходит о месте женщин в этой сфере, статистика демонстрирует неутешительные показатели. В частности, только 10% семейных фермерских хозяйств возглавляют женщины, а среднемесячная заработная плата женщин, работающих в агросфере, составляет 80% от аналогичной мужской ставки. Эту ситуацию необходимо менять.

Принять участие в конкурсе приглашают учениц украинских школ и других средних учебных заведений. Участие в модуле бесплатное. Заявки принимаются до 4 декабря. Узнать больше о конкурсе можно на сайте проекта STEM is FEM и на официальной странице в Facebook.

Промышленность имеет все условия для роста в этом году — Шмыгаль

Промышленность Украины имеет все условия для роста в этом году, но наша страна находится под давлением мирового кризиса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Правительство разрабатывает план мер для всех отраслей экономики, чтобы начать их разогрев.

Фото: STEM is FEM