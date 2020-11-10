Експерти та аналітики наголошують: в агропромисловій галузі України – як в освіті, так і у працевлаштуванні – створені рівні можливості для жінок та чоловіків. Попри це, у сфері досі існує значний гендерний дисбаланс. Зокрема, це пов’язано із стереотипами.

Поборотися із ними вирішила благодійна освітня ініціатива STEM is FEM. Організатори проекту розпочали відбірковий тур на участь у навчальному модулі Агропромисловість для українських дівчат.

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Протягом двох днів учасниць заходу ознайомлять із агропромисловою галуззю – проведуть галузеві та мотиваційні лекції, зустрічі з успішними жінками, воркшопи, а також цікаві творчі завдання та тематичні конкурси із подарунками. Про це розповідає ініціатор проекту STEM is FEM, IT-бізнесмен та інвестор Reface Сергій Токарєв:

– Мета STEM is FEM – привернути увагу дівчат до технологічних галузей. Агропромисловість – одна з них. І вона дуже швидко розвивається. Та коли розмова заходить про місце жінок у галузі, статистика демонструє невтішні показники. Зокрема, лише 10% сімейних фермерських господарств очолюють жінки, а середньомісячна заробітна платня жінок, що працюють в агросфері, становить 80% від аналогічної чоловічої ставки. Цю ситуацію необхідно змінювати.

Взяти участь у конкурсі запрошують учениць українських шкіл та інших середніх навчальних закладів. Участь у модулі безкоштовна. Заявки приймаються до 4 грудня. Дізнатися більше про конкурс можна на сайті проекту STEM is FEM та на офіційній сторінці у Facebook.

Промисловість має всі умови зростання у цьому році – Шмигаль

Промисловість України має всі умови зростання цього роцу, але наша країна перебуває під тиском світової кризи, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Уряд розробляє план заходів для усіх галузей економіки, щоб розпочати їхнє розігрівання.

Фото: STEM is FEM