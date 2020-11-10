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Факты / Украина / Общество

Итальянский сценарий может быть уже в январе: Шмыгаль о необходимости усиления карантина

Если сейчас в Украине не ввести дополнительные карантинные меры, то в январе 2021 года можно дойти до переполнения медучреждений больными, как это сейчас происходит в Италии.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Мы видим примеры, когда в Италии тяжелых больных кладут прямо на пол больниц. И нет возможности оказать им медицинскую помощь. Если ничего не делать в Украине, мы приблизимся к этому порогу уже в январе.

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Денис Шмыгаль также добавил, что выходом из ситуации может стать введение жесткого карантина в выходные дни.

Это не остановит экономику, сдержит передвижение большого количества людей и уменьшит их социальные контакты.

Между тем заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук предложила альтернативу карантину выходного дня.

По ее мнению, разорвать цепь заражения коронавирусом может жесткий карантин в Украине, который будет длится две недели.

Источник: Украина 24

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