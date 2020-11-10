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Факти / Україна / Суспільство

Італійський сценарій може бути вже у січні: Шмигаль про необхідність посилення карантину

Якщо зараз в Україні не запровадити додаткові карантинні заходи, то в січні 2021 року можна дійти до переповнення лікарень хворими, як це зараз відбувається в Італії.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Ми бачимо приклади, коли в Італії важких хворих кладуть просто на підлогу лікарень. І немає можливості надати їм медичну допомогу. Якщо нічого не робити в Україні, ми наблизимося до цього порогу вже в січні.

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Денис Шмигаль також додав, що виходом з ситуації може стати запровадження жорсткого карантину у вихідні дні.

Це не зупинить економіку, стримає пересування великої кількості людей і зменшить їхні соціальні контакти.

Тим часом заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук запропонувала альтернативу карантину вихідного дня.

На її думку, розірвати ланцюг зараження коронавірусом може жорсткий карантин в Україні, який триватиме два тижні.

Джерело: Україна 24

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