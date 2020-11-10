Разорвать цепь заражения коронавируса может жесткий карантин в Украине, который будет длится две недели.

Такое мнение в эфире одного из телеканалов высказала заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук. По ее мнению, это может быть альтернативой карантину выходного дня.

— Возможно, есть смысл сделать на две недели полный локдаун с компенсацией потерь предпринимателям, чем растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим, который ставит предпринимателей в неравные условия. Ведь крупные супермаркеты будут работать и с таким количеством посетителей будет больше шансов заразиться.

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Кроме того, Евгения Кравчук отметила, что в случае введения карантина выходного дня в Украине пострадают культурная сфера и заведения питания, которые значительную часть прибыли получают в субботу и воскресенье.

Карантин выходного дня

Карантин выходного дня в Украине могут ввести уже в эту субботу, 14 ноября.

Ожидается, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.

Ресторанам и кафе планируют разрешить работать исключительно на вынос.