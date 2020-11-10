Український бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс опублікував фото – доказ, що мер Харкова Геннадій Кернес живий та знаходиться на лікуванні у клініці Шаріте.
На фото Кернес у ліжку, а поруч його пасинок Родіон Гайсинський.
– Передаю вітання усім харків’янам! І окремий привіт всім, хто мене загубив, – свідчить підпис під фото.
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“Зникнення” Кернеса
Напередодні, 9 листопада, поліція Харківської області повідомила про відкриття провадження з фактом нібито зникнення Геннадія Кернеса.
Пізніше поліція видалила новину з сайту та соціальних мереж.
Наприкінці минулого тижня його перший заступник Ігор Терехов повідомив, що Кернес обов’язково повернеться до Харкова до дати проведення першої сесії нової міськради, тобто до 20 грудня.