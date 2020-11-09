Исчезновение мэра Харькова Геннадия Кернеса — полиция открыла дело

В полицию Харьковской области с заявлением об исчезновении мэра областного центра Геннадия Кернеса обратился руководитель одной из общественных организаций.
По его словам, с ним отсутствует связь, а его местонахождение неизвестно.
Поэтому 9 ноября по данному заявлению в Шевченковском райотделе полиции Харькова возбуждено дело по ч. 1 ст. 115 УКУ — Умышленное убийство с пометкой “без вести пропавший”.
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Правоохранители проверяют информацию и устанавливают все обстоятельства.
Позже полиция удалила новость из сайта и социальных сетей.
Выборы мера Харькова
На местных выборах 2020 в Харькове победил действующий мэр города Геннадий Кернес.
Самого Кернеса давно не видели в Харькове, потому что он находится на лечение в немецкой клинике Шарите.
В конце прошлой недели его первый заместитель Игорь Терехов сообщил, что Кернес обязательно вернется в Харьков до даты проведения первой сессии нового горсовета, то есть до 20 декабря.