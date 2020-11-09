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Факты / Украина

Полиция открыла дело по факту исчезновения Кернеса

В полицию Харьковской области с заявлением об исчезновении мэра областного центра Геннадия Кернеса обратился руководитель одной из общественных организаций.

По его словам, с ним отсутствует связь, а его местонахождение неизвестно.

Поэтому 9 ноября по данному заявлению в Шевченковском райотделе полиции Харькова возбуждено дело по ч. 1 ст. 115 УКУ — Умышленное убийство с пометкой “без вести пропавший”.

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Правоохранители проверяют информацию и устанавливают все обстоятельства.

Исчезновение мэра Харькова Геннадия Кернеса — полиция открыла дело

Позже полиция удалила новость из сайта и социальных сетей.

Исчезновение мэра Харькова Геннадия Кернеса — полиция открыла дело

Выборы мера Харькова

На местных выборах 2020 в Харькове победил действующий мэр города Геннадий Кернес.

Самого Кернеса давно не видели в Харькове, потому что он находится на лечение в немецкой клинике Шарите.

В конце прошлой недели его первый заместитель Игорь Терехов сообщил, что Кернес обязательно вернется в Харьков до даты проведения первой сессии нового горсовета, то есть до 20 декабря.

Источник: Нацполиция

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