Что будет в Беларуси и советы Украине: на YES обсудили будущее демократии

В Беларуси происходит серьезное демократическое движение, которое, возможно, вскоре приведет к падению нынешнего режима. А Украине необходимо развивать институты демократии.

Об этом заявил 10 ноября во время онлайн-дискуссии, организованной Ялтинской европейской стратегией (YES), президент Латвии Эгилс Левитс.

— Если в Беларуси будут новые выборы — честные и справедливые, то все будет хорошо, если, конечно, режим на это пойдет. Однако сейчас шансы разделились пополам. Режим нестабилен, хотя кажется сильным. И он может упасть в ближайшие дни, — считает латвийсткий лидер.

По его мнению, европейские демократы должны поддерживать белорусскую оппозицию, поэтому на этой неделе он встретится с ее лидером Светланой Тихановской.

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Говоря о ситуации в Украине, Левитс дал два совета:

— Относительно давления со стороны РФ — надо оставаться чрезвычайно сильными. Второй совет — вводить систему верховенства права. Украина является демократией. Выборы прошли должным образом. Но надо развивать институции демократии.

По его словам, Украина становится сильнее, однако она не может выходить за пределы коституционного пути, поскольку без институций демократия не сработает.

В онлайн-дискуссии YES также принял участие президент Польши (1995-2005), председатель наблюдательного совета YES Александр Квасьневский. Модератором выступил Фарид Закария — ведущий программы Fareed Zakaria GPS, CNN.

Ежегодный форум YES, который собирает мировых лидеров и бизнесменов для обсуждения будущего Украины и актуальных глобальных вызовов, в 2020-м проходит в онлайн-формате.

Первая онлайн-дискуссия YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука состоялась 2 октября.