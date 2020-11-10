Що буде в Білорусі та поради Україні: на YES обговорили майбутнє демократії

У Білорусі відбувається серйозний демократичний рух, який, можливо, незабаром призведе до падіння нинішнього режиму. А Україні необхідно розбудовувати інституції демократії.

Про це заявив 10 листопада під час онлайн-дискусії, організованої Ялтинською європейською стратегією (YES), президент Латвії Егілс Левітс.

– Якщо в Білорусі будуть нові вибори – чесні та справедливі, то все буде добре, якщо, звісно, режим на це піде. Проте нині шанси розділилися навпіл. Режим нестабільний, хоча здається сильним. І він може впасти у найближні дні, – вважає латвійський лідер.

На його думку, європейські демократи мають підтримувати білоруську опозицію, саме тому цього тижня він зустрінеться з її лідером Світланою Тихановською.

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Говорячи про ситуацію в Україні, Левітс дав дві поради:

– Щодо тиску з боку РФ – треба залишатися надзвичайно сильними. Друга порада – запроваджувати систитему верховентсва права. Україна є демократією. Вибори пройшли належним чином. Але треба розбудовувати інституції демократії.

За його словами, Україна поступово стає сильнішою, проте вона не може виходити за межі коституційного шляху, оскільки без інституцій демократія не спрацює.

В онлайн-дискусії YES також взяв участь президент Польщі (1995-2005), голова наглядової ради YES Александр Квасьнєвський. Модератором виступив Фарід Закарія – ведучий програми Fareed Zakaria GPS, CNN.

Щорічний форум YES, який збирає світових лідерів та бізнесменів для обговорення майбутнього України та актуальних глобальних викликів, у 2020-му проходить в онлайн-форматі.

Перша онлайн-дискусія YES у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука відбулася 2 жовтня.