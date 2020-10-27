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Факты / Видео / Украина / Общество

Мир после пандемии: на YES обсудили книгу ведущего CNN Фарида Закарии

Ялтинская европейская стратегия возвращается, но из-за вспышки коронавируса дискуссия международных политиков, бизнесменов и интеллектуалов пройдет в режиме онлайн.

27 октября участники панели обсудили книгу ведущего CNN Фарида Закарии — 10 уроков пост пандемийного мира.

— Фарід щойно опублікував чудову книгу — це дуже гострий аналіз і огляд. Книга отримала фантастичні рецензії і зараз це беззаперечений бестелер. Из-за Сovіd-19 наша традиционная встреча в Киеве состоится лишь в следующем году, я надеюсь на это.

К тому времени, мировые умы и влиятельные люди, которые принимают важные решения, согласились собраться онлайн, чтобы проанализировать глобальные вызовы и их последствия для Украины, — отметил основатель YES Виктор Пинчук.

Сейчас от вируса наиболее страдают открытые западные страны, США и Европа. А вот Китай мощно контролировал населения и сейчас сообщает о незначительном инфицировании. Поэтому мировые издания предполагают — демократия проигрывает автократии, но Закария так не думает.

— Только две диктатутры сделали все эффективно, и мы думаем, что все диктатуры справились. Но подумайте об Иране, Беларуси, России — у них большое распространение вируса, — отметил ведущий программы Fareed Zakaria GPS канала CNN Фарид Закария.

29 октября Ялтинская Европейская Стратегия проведет дискуссию с бывшим советником по вопросам национальной безопасности США Джоном Болтоном, президентом Совета по международным отношениям Ричардом Хаасом и Председателем редакционной коллегии и шеф-редактором, Financial Times в США Джиллиан Тетта относительно президентских выборов в США и их последствий для Украины .

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