Безопасность и глобальные вызовы: форум YES впервые прошел в онлайн-формате

Ялтинская европейская стратегия возвращается – нынешний форум в Киеве отменили из-за пандемии коронавируса, но дискуссию посвященную перспективам реформ, безопасности и евроатлантической интеграции Украины провели в онлайн-формате с участием Стивена Бегуна, заместителя Государственного секретаря США, и Энн Эпплбаум, штатной корреспондентки The Atlantic, историка и лауреата Пулитцеровской премии.

Ялтинская европейская стратегия при поддержке фонда Виктора Пинчука с 2004 года является основной неправительственной платформой, которая развивает связи между миром и Украиной. Ежегодные встречи YES собирают вместе мировых лидеров от политики, бизнеса и лидеров мнений для обсуждения будущего Украины и актуальных глобальных вызовов.

Читайте: На Киевском еврейском форуме обсудили создание мемориала Холокоста Бабий Яр

Прежде всего звучат мнения о безопасности. Обсудили и инфицирования коронавируса Дональда Трампа. И то, как его болезнь отразится на предвыборной кампании в США.

Америка призывает Киев бороться с коррупцией, сотрудничать с МВФ, чтобы строить сильную экономику. Обсудили и кризис, который возник в отношениях Запада и России.

Это была первая онлайн-дискуссия YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука. За выходные, мир в онлайн-формате неоднократно обсудит Украину, ее безопасность, евроатлантическую интеграцию и глобальные вызовы.

Также недавно в инновационном парке UNIT.City прошел Форум МСП Перезагрузка 2020, организатором которого выступает Киевский международный экономический форум.