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Факты / Мир

В Польше открыли памятник Симону Петлюре

В польском городе Скерневице открыли мемориал Перед Варшавской битвой, частью которого является памятник главному атаману войск УНР Симону Петлюре.

Монумент имеет четыре отдельные памятники.

Кроме Петлюры здесь увековечены маршал Польши Юзеф Пилсудский, премьер-министр Венгрии Пал Телеки и французский маршал Шарль де Голль.

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— Это памятник межчеловеческой и международной солидарности. Тогда поляки были вместе с венграми, украинцами, французами, а также белорусами, американцами и румынами, защищали Европу от большевизма — заявил на церемонии открытия министр культуры Польши Петр Глинский.

  • В Польше открыли памятник Симону Петлюре
  • В Польше открыли памятник Симону Петлюре
  • В Польше открыли памятник Симону Петлюре
  • В Польше открыли памятник Симону Петлюре
  • В Польше открыли памятник Симону Петлюре
  • В Польше открыли памятник Симону Петлюре
  • В Польше открыли памятник Симону Петлюре
  • В Польше открыли памятник Симону Петлюре
В Польше открыли памятник Симону Петлюре / 4 фотографии

Польша-Украина

Польша стоит бок о бок с Украиной в вопросе границ, которые должны быть возвращены в международно признанных.

Об этом во время встречи с Владимиром Зеленским сообщил президент Польши Анджей Дуда.

Он пояснил, что это означает как возвращение контроля Украины над оккупированными частями Луганской и Донецкой областей, так и возвращение контроля над Крымом.

Источник: pap.pl

Фото: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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