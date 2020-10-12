Польша стоит бок о бок с Украиной в вопросе возвращения границ — Дуда

Польша стоит бок о бок с Украиной в вопросе границ, которые должны быть возвращены к международно признанным.

Об этом во время встречи с Владимиром Зеленским сообщил президент Польши Анджей Дуда.

Он объяснил, что это означает как возвращение контроля Украины над оккупированными частями Луганской и Донецкой областей, так и возвращение контроля над Крымом.

— Я хочу четко подчеркнуть, что вопрос Крыма важен. Мы стоим на позиции, что полуостров сегодня оккупирован и говорим об этом на международных форумах. Санкции, принятые в связи с российской агрессией, являются абсолютно понятными. Поэтому мы считаем, что пока не произойдет деоккупация, политику санкций нужно решительно продолжать, — заявил Дуда.

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Также Дуда напомнил, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ, поэтому Украина может рассчитывать на ее поддержку.

13 октября Владимир Зеленский и Дуда посетят Одессу, где примут участие в работе украинско-польского экономического форума, посвященного развитию портовой инфраструктуры Одессы.

О чем могут договориться стороны и чего ожидать от визита польского президента в Украину — читайте в материале.