Главной новостью на заседании политической подгруппы ТКГ стало обсуждение украинского Плана действий по Донбассу.

— Некоторое удивление вызвало утверждение российской стороны, что якобы украинская делегация обещала утверждение Плана украинским парламентом, — говорится в сообщении.

В ответ украинские представители в ТКГ напомнили российским коллегам, что делегация может только давать рекомендации парламенту, а не гарантировать те или иные законодательные инициативы.

— Еще рано говорить о результатах, но, по крайней мере, можно сказать, что украинский План взят за основу, — отмечают в ТКГ.

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В то же время сегодня из-за демарша представителей РФ стороны не обсудили два других важных вопроса — обмен пленными и поиск без вести пропавших.

Что касается разблокирования российской стороной работы КПВВ, то конкретные условия обсудят завтра, 11 ноября, во время общего заседания ТКГ на уровне глав делегаций.

План действий по Донбассу

Президент Владимир Зеленский заявил на днях, что Украина подала План действий по Донбассу в ОБСЕ и в Трехстороннюю контактную группу.

По его словам, он реалистичный, с конкретными шагами и датами.

Что именно есть в плане, пока неизвестно.

Источник: Українська делегація в ТКГ