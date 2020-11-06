План действий по Донбассу понятный и детальный, его передали ОБСЕ — Зеленский

Украина подала План действий по Донбассу в ОБСЕ и в Трехстороннюю контактную группу.

Он является реалистичным и в нем прописаны конкретные шаги и даты, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время открытия КПВВ Счастье Луганской области.

— Если бы не верили в реальность его выполнения, мы бы этого не делали. Мы идем в направлении Минского формата, но должен быть выписан детальный план действий. Большая группа наша работала. Этот План действий понятен, детальный, с шагами и датами, и с ответственностью, — сказал он.

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Что именно есть в плане — сейчас неизвестно.

Зеленский отметил, что этот план будет рассмотрен на заседании ТКГ. Также его могут рассмотреть 13 ноября советники нормандской четверки во время онлайн-встречи.

Согласится Российская Федерация на этот план, Зеленский сказал, что ему это сложно сейчас предсказать.

— С точки зрения их официальной позиции, они говорят, что поддерживают любые шаги к мирному урегулированию конфликта. А этот План действий именно на это направлен, поэтому я не вижу, почему нужно отказываться от этого, — добавил президент.

Открытие КПВВ в Счастье

С 10 ноября на Луганщине откроют новый контрольно-пропускной пункт въезда и выезда Счастье.

Здесь будет работать ЦНАП, где людям, которые приезжают с оккупированных территорий, предоставлять весь спектр услуг. Также будет отделение государственного Ощадбанка, Новой Почты, аптека и представительство полиции.