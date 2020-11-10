Головною новиною на засіданні політичної підгрупи ТКГ стало обговорення українського Плану дій щодо Донбасу.

– Певне здивування викликало ствердження російської сторони, що нібито українська делегація обіцяла затвердження Плану українським парламентом, – йдеться у повідомленні.

У відповідь українські представники в ТКГ нагадали російським колегам, що делегація може лише надавати рекомендації парламенту, а не гарантувати ті чи інші законодавчі ініціативи.

– Ще зарано казати про результати, але, принаймні, можна сказати, що український План взятий за основу, – наголошують в ТКГ.

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Водночас сьогодні через демарш представників РФ сторони не обговорили два інших важливих питання – обмін полоненими та пошук безвісти зниклих.

Що стосується розблокування російською стороною роботи КПВВ, то конкретні умови обговорять завтра, 11 листопада, під час загального засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

План дій щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявив днями, що Україна подала План дій щодо Донбасу в ОБСЄ і в Тристоронню контактну групу.

За його словами, він реалістичний, з конкретними кроками і датами.

Що саме є в плані, поки невідомо.

Джерело: Українська делегація в ТКГ