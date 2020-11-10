Зеленский назначил врио глав трех ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющими обязанности председателей областных государственных администраций в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях.

Соответствующие указы №492, №493 и №494 размещены на сайте президента Украины.

Читайте: Зеленский уволил Трофимова с должности замглавы Офиса президента

Согласно указам, и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА стала Мария Савка. Она с октября 2016 года была первым заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Одесскую область возглавил Вячеслав Овечкин. Он с 2019 года был первым заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Сумскую область возглавил Сергей Пахольчук. Последние 4 года на государственной службе. Был заместителем председателя Сумской ОГА.

Увольнение глав ОГА

Председатели Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова, Одесской — Максима Куцого и Сумской — Романа Грищенко уволены, согласно поданным ими заявлениям.

Президент Владимир Зеленский 5 ноября подписал соответствующие указы — №488, 489 и 490.