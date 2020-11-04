Зеленский уволил Трофимова с должности замглавы Офиса президента

Первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова уволили.
Указ издал президент Владимир Зеленский 4 ноября.
В опубликованном указе говорится, что Трофимов уволен согласно поданному им заявлению.
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Другим своим указом президент назначил Трофимова своим советником вне штата.
Трофимов отвечал в Офисе президента за региональную политику. Именно он отвечал за местные выборы 2020, которые по мнению аналитиков, партия президента Слуга народа провалила.
Сергей Трофимов до работы в ОП был исполнительным директором студии Квартал 95 С 21 мая 2019 года перешел на работу к Зеленскому в секретариат.
Трофимов женился
В середине октября Сергей Трофимов сообщил, что обвенчался со своей женой Анастасией. Венчал пару предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий.
Церемония прошла в Свято-Пантелеймоновском монастыре. Из-за пандемии коронавируса празднование прошло в тесном семейном кругу.