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Факты / Украина / Политика

Зеленский уволил Трофимова с должности замглавы Офиса президента

Первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова уволили.

Указ издал президент Владимир Зеленский 4 ноября.

В опубликованном указе говорится, что Трофимов уволен согласно поданному им заявлению.

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Другим своим указом президент назначил Трофимова своим советником вне штата.

Трофимов отвечал в Офисе президента за региональную политику. Именно он отвечал за местные выборы 2020, которые по мнению аналитиков, партия президента Слуга народа провалила.

Сергей Трофимов до работы в ОП был исполнительным директором студии Квартал 95 С 21 мая 2019 года перешел на работу к Зеленскому в секретариат.

Трофимов женился

В середине октября Сергей Трофимов сообщил, что обвенчался со своей женой Анастасией. Венчал пару предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий.

Церемония прошла в Свято-Пантелеймоновском монастыре. Из-за пандемии коронавируса празднование прошло в тесном семейном кругу.

Источник: Офис президента

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